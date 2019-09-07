Son Dakika Haberleri: İki kez açılan mezara fotokapan yerleştirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İki kez açılan mezara fotokapan yerleştirildi

1 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına fotokapan kuruldu.

İki kez açılan mezara fotokapan yerleştirildi, System.String[]

Bartın'ın Ulus ilçesinde ölümünün ardından mezarı iki kez kazılan adamın mezarına fotokapan kuruldu.


Edinilen bilgilere göre, Ulus ilçesi Saz Mahallesi'nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişinin, Sümenler Mezarlığı'na defnedilmesinin ardından mezarı iki kez kazılmış halde bulundu.


Durumun ardından bölgedeki ayılardan şüphelenen köy sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Mezarlıkta inceleme yapan ekipler tespit için mezara fotokapan yerleştirdi. Mezarın ayı tarafından mı yoksa, mezar soyguncuları tarafından mı kazıldığı şüpheleri ise fotokapan ile çözüme kavuşturulmak isteniyor. - BARTIN

Bartın, Ulus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İstiklal caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı İstiklal caddesi'nde dehşet: 1 ölü, 1 yaralı (2) Çanakkale'de iki tekne çarpıştı: 10 kişi ölümden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 18:11:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki kez açılan mezara fotokapan yerleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]