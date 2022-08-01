Fernando Alonso yeni sezonda yarışacağı takımı açıkladı! - Son Dakika
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Fernando Alonso yeni sezonda yarışacağı takımı açıkladı!

01.08.2022 21:05
Fernando Alonso yeni sezonda yarışacağı takımı açıkladı!

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, 2023'ten itibaren Aston Martin F1 ile yarışacağını açıkladı.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile Formula 1'e veda ettiğini açıklamıştı. Vettel'in Formula 1'i sene sonunda bırakacağını açıklamasının ardından gözler ise Aston Martin'e çevrilmişti. İngiliz üretici zaman kaybetmeden bir başka dünya şampiyonu pilotla anlaştı.

Fernando Alonso, Vettel'den boşalan koltuğa geçiyor

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, 2023'ten itibaren Aston Martin F1 ile yarışacağını açıkladı. Yeni takımı ile çok yıllık bir kontrat yapan İspanyol pilot böylece sene sonunda Alpine F1 takımından ayrılarak Aston Martin'in direksiyonuna geçecek.

Formula 1'deki feci kazanın gizli kahramanı!

41 yaşındaki tecrübeli pilot daha önce 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile Formula 1'de zirveye çıkmıştı. Sonraki yıllarda McLaren, Renault, Ferrari ve Alpine takımlarında yarışan Alonso, bu yıllarda şampiyonluk yaşayamadı. İlerleyen yaşına rağmen gridin en hızlı pilotlarından biri olan Alonso'nun önümüzdeki yıl Aston Martin ile ne yapacağı merak ediliyor.

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A post shared by Aston Martin Aramco Cognizant (@astonmartinf1)

2023 sezonunda Fernando Alonso'nun takım arkadaşı Lance Stroll olacak. Takımın ortağı Lawrence Stroll'ün oğlu olan 23 yaşındaki Kanada'lı pilot Racing Point döneminden beri takımla birlikte yarışıyor. Vettel'in ardından bir başka şampiyon pilotla birlikte yarışacak olan Stroll'ün oldukça şanslı olduğunu söyleyebiliriz.

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso yeni takımı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Lawrence ve Lance'i yıllardır tanıyorum ve onların Formula 1'de başarılı olmak için hırs ve tutkuya sahip oldukları çok açık. Ekibin, kazanma alışkanlıkları olan harika insanları sistematik olarak bünyesine kattıklarına tanık oldum. Ayrıca Silverstone'daki yeni tesislere ve kaynaklara olan büyük bağlılığın farkına vardım. Bugün Formula 1'de kimse kazanma konusunda daha büyük bir vizyon ve mutlak bağlılık göstermiyor ve bu benim için gerçekten heyecan verici bir fırsat.

Fernando Alonso yeni sezonda yarışacağı takımı açıkladı!

Alpine ise Alonso'dan boşalan koltuğa takımın yedek pilotu Oscar Piastri'yi geçirmeyi planlıyor. Alpine'nin Alonso ile tekrar anlaşmamasının nedeni olarak da Piastri gösteriliyor. Alonso Alpine'den en az 2 yıllık kontrat isterken, bir an önce genç pilotu yarıştırmak isteyen Fransız takımının 1 yıllık teklif sunduğu belirtiliyor. Bu anlaşmazlık sonucunda ise Alonso, Aston Martin'e imza atarken, Piastri'nin de Alpine koltuğuna geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fernanda Alonso gibi bir pilotu birkaç yıl daha Formula 1'de izlemek gerçekten çok güzel olacak. Peki siz Fernando Alonso ve Aston Martin Racing hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Fernando Alonso yeni sezonda yarışacağı takımı açıkladı! - Son Dakika

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