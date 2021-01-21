Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirdiği düşünülerek hastaneye kaldırılan kişinin sırtından yorgun mermi çıktı, hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirdiği düşünülerek hastaneye kaldırılan kişinin sırtından yorgun mermi çıktı, hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirdiği düşünülerek hastaneye kaldırılan kişinin sırtından yorgun mermi çıktı, hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 21.01.2021 01:28

Son dakika haberi: İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iki kez boşandığı eski eşi ile barışmaya çalışan ve eşinin teklifi kabul etmemesi üzerine, onun kapısının önünde iki kez intihar girişiminde bulunan Oğuzhan K. (29), evinde ölü bulundu.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iki kez boşandığı eski eşi ile barışmaya çalışan ve eşinin teklifi kabul etmemesi üzerine, onun kapısının önünde iki kez intihar girişiminde bulunan Oğuzhan K. (29), evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Oğuzhan K.'nın intihar ettiği belirlendi. Evde yapılan araştırmada ise birçok yerde intihar mektubu olduğu öğrenildi.

Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan K.'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerinden yardım talep etti. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, çilingir yardımı ile Oğuzhan K.'nın evine girdi. Yapılan incelemede, Oğuzhan K. hareketsiz şekilde yatarken evin yatak odasında bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Oğuzhan K.'nın intihar ettiği tespit edildi. Oğuzhan K.'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, birçok yerde intihar mektubu olduğu öğrenildi.

İKİ KEZ ESKİ EŞİNİN KAPISINA DAYANDI, OTOMOBİLDE İNTİHARA KALKIŞTIÖte yandan, 12 Ocak Salı günü saat 21.45 sıralarında, Oğuzhan K., boşandığı eski eşinin evine gitti. Ancak eski eş barışma isteğini kabul etmeyip, kapıyı açmadı. Oğuzhan K.'nın ısrarlı tavırları nedeniyle genç kadın durumu Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polise bildirdi. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden Oğuzhan K., evin önündeki otomobiline bindi. Daha sonra Oğuzhan K., otomobilinde gaz kullanarak intihar etmeye kalktı. İkna olmayan Oğuzhan K., itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi ile otomobilinin camı kırılarak çıkartıldı. Oğuzhan K., olaydan iki gün önce de aynı şekilde otomobilinde intihar girişiminde bulunmuş ancak ikna edilerek vazgeçirilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İntihar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirdiği düşünülerek hastaneye kaldırılan kişinin sırtından yorgun mermi çıktı, hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kalp krizi geçirdiği düşünülerek hastaneye kaldırılan kişinin sırtından yorgun mermi çıktı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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