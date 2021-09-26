İKİ KEZ KORONAVİRÜSÜ YENDİKTEN SONRA AŞI OLMAYA İKNA OLDU - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan ve aşısız olduğu dönemde 1.5 ay arayla iki kez koronavirüse yakalanarak atlatmayı başaran psikolog İlknur Peder, hastalığın ardından 2 doz koronavirüs aşısı oldu. Hastalığı atlatsa da aylarca semptomlarıyla boğuştuğunu dile getiren Peder aşının önemini vurgulayarak, "Şu an elimizdeki en kuvvetli silah aşı" dedi.

Doğuştan iki kolu ile bir bacağı olmayan Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı, Psikolog İlknur Peder, aşı olmadan önce iki kez koronavirüse yakalandı. İki seferinde de koronavirüsü yenmeyi başaran Peder, tedavi sürecinin ağır ve ağrılı geçtiğini söyledi. 1.5 ay arayla ikii kez hastalığa yakalanarak atlatan Peder, sonrasında iki doz koronavirüs aşısı oldu. Aşı karşıtı olmadığını ancak o dönemde yeterince aydınlatılmadığını hissettiği için ikna olmakta güçlük çektiğini ifade eden Peder, "Bilime güveniyorum. Şu an elimizdeki en kuvvetli silah aşı. Hem kendimizin hasta olmaması hem de başkalarına taşıyıcı olmamak için bu konuda çok dikkat etmek zorundayız. Aşıyla ilgili soru işaretleri netleştirilirse, toplum olarak güvendiğimiz isimler tarafından aşının içeriğiyle ilgili somut bilgilerle ikna edilebilirsek, insanlar gönül rahatlığıyla aşıya yönelir" dedi.

'SEMPTOMLARIYLA İKİ BUÇUK AY BOĞUŞTUM'

Koronavirüs testi negatif çıksa da hastalığın semptomlarıyla 2.5 ay boyunca boğuştuğunu dile getiren Peder, yaşadığı zorlu süreci, "Bir kez yakalanıp iyileştikten 1.5 ay sonra ikinci kez testim pozitif çıktı. İkincisi çok daha ağır geçti. Yoğun öksürük ve düşmeyen ateş şikayetlerim vardı. Koronavirüs geçiyor ama sonrasında uzun süre halsizliği kalıyor. Bazı insanlarda unutkanlık gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bunu ben de yaşadım. Koranavirüse yakalandıktan sonraki 2.5 ayım hastalığın semptomlarıyla boğuşmakla geçti. O zaman aşı olmamıştım. Ama şu an aşılıyım. 2 doz Sinovac aşısı oldum" diye konuştu.

'HASTALIK KARŞISINDA KENDİMİ ACİZ HİSSETTİĞİM ANLAR OLDU'

Hastalığın ardından aşı yaptırmaya kendisini zorunlu hissettiğini kaydeden Peder, aşıya direnç göstermek yerine kar-zarar hesabı yaparak akılcı yöntemlerle hareket edilmesi gerektiğini belirtip, şunlar söyledi:

"Etrafımıza karşı sorumluluk duygumuz olmalı. Hastalık sürecim zordu. Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissediyordum. Bir yandan nefes almakta zorluk çekerken bir yanda da asla geçmeyen çok şiddetli ağrılarla baş etmeye çalışıyorsunuz. Hiçbir şeye gücünüz yetmiyor. Kurmaya çalıştığınız bir cümleyi tamamlamak için nefesiniz yetmeyince kendinizi hastalığa karşı aciz hissediyorsunuz. Umuyorum ki üçüncü kere daha bu hastalığı görmem. Keşke biraz da tedbirlere dikkat etsek. Aşıya karşı gereksiz direnç göstermezsek vakaların azalacağını, bu işin daha da kolaylaşacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı."

'ÇOK AĞRI ÇEKTİM, MEDİTASYONDAN FAYDALANDIM'

Yardımcısıyla aynı evi paylaştığını dile getiren Peder, yakınları için de korktuğunu söyleyerek hastalıktan korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Peder, "Bence öncelikle bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmamız lazım. Maske, mesafe, hijyenin dışında bağışıklık güçlü tutulmalı. Stresi hayatımızdan uzak tutmalıyız. Doğal ve sağlıklı besinlerle beslenmeliyiz. Kişisel deneyimim ve danışanlarımla yaşadığım deneyimden yola çıkarak meditasyon tarzında çalışmaların da burada faydalı olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs olduğum süreçte çok ağrı çektim ve meditasyondan çok faydalandım" dedi.