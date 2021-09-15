İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti - Son Dakika

Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir market önünde dün saat 03.00 sularında meydana gelen olayda, M.B. (41) ile V.G. (35) arasında gürültü yüzünden tartışma çıktı.

GENÇ, ALDIĞI DARBE SONUCU YERDE KALDI

Büyüyen tartışmanın ardından M.B. elinde bir sopayla evinden aşağı indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., elindeki sopayla V.G'ye vurmaya başladı. Vücuduna ve başına aldığı darbelerin ardından bayılan V.G. yerde hareketsiz kaldı.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.G. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. V.G'nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. M.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.