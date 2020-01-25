İki kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı - Son Dakika

İki kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı
6 saat önce
AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır."
(İHA)
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