İki kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı - Son Dakika

İki kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı

6 saat önce

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır.

İki kişi daha enkaz altından sağ çıkarıldı, System.String[]

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz iki kişiyi daha sağ olarak enkazından altından kurtarmıştır."

(İHA)

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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