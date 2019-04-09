İki Kişilik Mini Elektrikli: Smart Eq Fortwo

İki kişilik elektrikli otomobil Smart EO for two'yu sizler için test ettik. İki kişilik araç serisinin en yeni üyesi olan otomobil yaklaşık 150 km'lik menzili ile dikkat çekiyor.

İki kişilik elektrikli otomobil Smart EO for two'yu sizler için test ettik. İki kişilik araç serisinin en yeni üyesi olan otomobil yaklaşık 150 km'lik menzili ile dikkat çekiyor.

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