İki Kişilik Mini Elektrikli: Smart Eq Fortwo
1 saat önce
İki kişilik elektrikli otomobil Smart EO for two'yu sizler için test ettik. İki kişilik araç serisinin en yeni üyesi olan otomobil yaklaşık 150 km'lik menzili ile dikkat çekiyor.
İki kişilik elektrikli otomobil Smart EO for two'yu sizler için test ettik. İki kişilik araç serisinin en yeni üyesi olan otomobil yaklaşık 150 km'lik menzili ile dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:37 Kaynak: Youtube
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