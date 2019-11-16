Son Dakika Haberleri: İki kişinin hastanelik olduğu tatula bitkisi için 'çok zehirli' uyarısı
Son Dakika Güncel İki kişinin hastanelik olduğu tatula bitkisi için 'çok zehirli' uyarısı - Son Dakika

İki kişinin hastanelik olduğu tatula bitkisi için 'çok zehirli' uyarısı

6 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 inşaat işçisinin şifa niyetine yediği 'tatula' bitkisinden zehirlenmeleri üzerine açıklama yapan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

İki kişinin hastanelik olduğu tatula bitkisi için 'çok zehirli' uyarısı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 inşaat işçisinin şifa niyetine yediği 'tatula' bitkisinden zehirlenmeleri üzerine açıklama yapan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsniye Kayalar, "Halk arasında, bazı hastalıklara iyi geldiği ve tüketilmesi gerektiği gibi söylentileri duysanız bile kesinlikle tüketmeyin. Çok zehirli bir bitki. Bunları belki hayvanlar bile yemiyor" dedi.

Manisa Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda, İbrahim M. ve Ayhan K.  isimli 2 inşaat işçisi, çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği gerekçesiyle tatula bitkisi yedi. Kısa süre sonra zehirlenen işçiler, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsniye Kayalar, vatandaşları uyardı. Dikenli, dört bölmeli, meyveleri olan bu bitkinin zehirli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kayalar, birçok yerde yetişen bu tür otları hayvanların bile tüketmediğini ifade etti.

'HER DUYDUĞUNUZA İNANMAYIN'

Eskiden zaman zaman bu tür otların tüketildiğini ifade eden Prof. Dr. Kayalar, tatula bitkisinin tohumlarının kavrulduğunu, kavrulurken açığa çıkan buhardan eskiden bronşları genişletmek için yararlanıldığını veya spazm giderici olarak kullanıldığını söyledi. Bu bitkinin içerisindeki etken maddelerin artık tanımlandığını söyleyen Prof. Dr. Kayalar, "Banotu, beyaz çöpleme, tatula gibi yöresel isimlerle anılan bitkiler, içerisinde aktif madde olarak alkaloitler taşır ve bunlardan dolayı da zehirlidir. Herhangi bir şekilde tüketilmemelidir. Bitkinin içerisindeki dozlarına kadar artık her şey biliniyor. O nedenle, 'Midem ağrıdı' deyip de bu içilmez. Bunlar ilaç olarak kullanılıyor. Bu halk arasında yöresel kullanımını duysanız bile kesinlikle yapılmamalı. Bunlar eskide kalmış geleneksel uygulamalar. Ama artık ilaçlarımız var. Bunlar dozları ayarlanarak yapılan tablet, kapsül veya damla haline getirildi. Hatta antidotuna (panzehir) kadar biliniyor. O nedenle kesinlikle her duyduğunuza inanmayın" dedi.

Bu bitkilerin park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilecek bitkiler olmadığını da ifade eden Prof. Dr. Kayalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"O nedenle kesinlikle bundan uzak durulmalı. Merak edilip ne tohumu ne yaprağı, herhangi bir şekilde çayı tüketilmemeli. Bilinçli veya bilinçsiz şekilde tükettiği zaman zehirlenme vakaları görülecektir. Ağızda, ağız içinde ve dilde kuruluk, zehirlenme belirtileridir. Ayrıca susuzluk hissi başlar. Görmede bulanıklık, göz bebeğinde büyüme sonucu ışığa karşı yoğun hassasiyet ve daha sonra da midede bulantı olur. Kişide duruş ve konuşma bozukluğu ile bilinç kaybına kadar gider. Çok düşük dozlarda bile bunlar görülebilir."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli öğrenciye tekme tokat dayak atmıştı; kendisini böyle savundu: Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için spordan men ettim
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı Son Dakika: Karaköy'de başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı Bakırköy'de siyanürle yaşamlarına son veren aile defnedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:43:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki kişinin hastanelik olduğu tatula bitkisi için 'çok zehirli' uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]