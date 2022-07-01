İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi

Safranbolu- Karabük karayolu Bulak Kavşağında meydana gelen kazada Ali Emre Gürel, 45 B 5576 plakalı otomobili ile Bulak'tan Karabük istikametine giden Salih Portakal (71) yönetimindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, Gürel'in yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) da yaralandı.
Kaza sonrası savcılığa sevk edilen Gürel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza yerinden fotoğraflar;
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