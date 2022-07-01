Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Herkesin elden ele dolaşan listeden bir tahmini var

Kaynak: İHA

Safranbolu, Ali Emre, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi - Son Dakika

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