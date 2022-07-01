İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi - Son Dakika
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İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi

01.07.2022 13:04

Karabük'te iki kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği kazaya neden olan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel, tutuklanarak cezaevine yollandı.

Safranbolu- Karabük karayolu Bulak Kavşağında meydana gelen kazada Ali Emre Gürel, 45 B 5576 plakalı otomobili ile Bulak'tan Karabük istikametine giden Salih Portakal (71) yönetimindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazada, sürücü Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, Gürel'in yanındaki Bedirhan Erdoğan (20) da yaralandı.

İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası savcılığa sevk edilen Gürel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza yerinden fotoğraflar;

İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı
İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı
İki kişinin feci şekilde can verdiği kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı
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Kaynak: İHA

Safranbolu, Ali Emre, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi - Son Dakika
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