İki Kişinin Kaybolduğu Olayla İlgili Güvenlik Görevlisine Gözaltı
1 saat önce
ISPARTA'da 2017 yılında Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'in kaybolmasıyla ilgili, kamu kurumunda güvenlik görevlisi A.U. gözaltına alındı.
ISPARTA'da 2017 yılında Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'in kaybolmasıyla ilgili, kamu kurumunda güvenlik görevlisi A.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili daha önce de 1 kişi tutuklanmıştı. Isparta
'da oturan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin, 11 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan Ali Aydıner'i geçen yıl mayıs ayında gözaltına aldı. Sorgusunun ardından Aydıner tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da bugün öğle saatlerinde iş yerinde gözaltına aldı. Polis
merkezine götürülen A.U.'nun işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
- Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:14 Kaynak: DHA
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