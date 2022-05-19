İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi - Son Dakika
Üye Girişi

İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi

19.05.2022 15:23

İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi Akraba ailelerin silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralıGAZİANTEP Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken 2 kişi...

İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi

Akraba ailelerin silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

GAZİANTEP Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası kavganın yaşandığı mahalleye sevk edilen çok sayıda jandarma ekibi, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlarını çıkaran akraba iki grup, birbirlerine kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ömer Karakan ile kardeşi Ahmet Karakan hayatını kaybederken, kavganın karşı tarafı olan kuzenleri Mehmet Karakan ve Osman Karakan ağır yaralandı.

Olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik önlemi alındı

İki kardeşin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası ihbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Giriş ve çıkışları kapatılan köyde, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme yapılarak delil toplandı.

İki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Ömer ile Ahmet Karakan kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi
İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi
İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi
İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi

YORUMLAR
500
Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Gaziantep'te aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı Akraba iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı 2 aylık bebeğini döven babanın yargılanmasına devam edildi 2 aylık bebeğini döven babanın yargılanmasına devam edildi
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi - Son Dakika


Son Dakika
15:21 Bakan Yanık'tan "KPSS'de torpil" iddialarına yanıt: Süreci şeffaf yürüttük, adayların talip olduğu işi yapma isteği ve farkındalığına baktık
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
14:48 Bar sahibi adam, genç kadına "sensiz yaşayamam" diyerek kendini öldürttü! Kadın, cinayeti kabul etti
14:44 Ece Erken, 1040 lira gelen telefon faturasına sitem etti: Kira gibi
14:42 Gülben Ergen'e "Bekarsınız, erkek ihtiyacınız olmuyor mu?" sorusu soruldu! Ergen'den şaşırtan cevap...
14:38 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan Bolu Belediyesi'nin yabancılara uyguladığı fiyat politikasına 40 bin lira para cezası
14:21 Türkiye'nin NATO çıkışı sonrası Çavuşoğlu'nun İsveçli mevkidaşına haddini bildirdiği konuşma yeniden gündem oldu
13:57 Bıçaklı kavgada yaralılara müdahale için olay yerine gelen sağlıkçı, eşini kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 15:32:44. #1.11#
SON DAKİKA: İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement