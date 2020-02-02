İki kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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İki kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde önceki gece meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İki kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde önceki gece meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında Fatsa istikametinden Ünye istikametine giden Ali Kansu Şen idaresindeki 52 AAK 449 plakalı otomobil, Fevziçakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Kırkevler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarpıp, ardından sahile uçtu.


Kazada araçta bulunan Ali Kansu Şen olay yerinde, Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu ise ağır yaralandı.


Yaralılardan Sinan Çiloğlu'nun Fatsa'da özel bir hastanede tedavisi sürerken, diğer yaralı Alperen Okçu'nun ise Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.


Olayın yaşandığı kaza anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. - ORDU

Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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