Karabük 'te, iki kişinin ölümüne neden olan kazaya karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel tutuklandı.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Ali Emre, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki kişinin öldüğü kazaya karışan valinin oğlu tutuklandı - Son Dakika

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