İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor - Son Dakika

İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor

28.01.2021 09:36

İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor Jandarmanın nöbet tuttuğu köyde halk kendini güvende hissediyor Kırşehir'de iki kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde halk, jandarmanın nöbeti ile kendini güvende hissediyor.

İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor

Jandarmanın nöbet tuttuğu köyde halk kendini güvende hissediyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de iki kişinin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde halk, jandarmanın nöbeti ile kendini güvende hissediyor.

Kaman ilçesinde Osman Ç. ve sevgilisi Vildan İ.,'nin geçtiğimiz aylarda toprağa gömülü halde bulunması sonrasında 8 şüpheli tutuklanmıştı. Çifte cinayetten bir süre sonra genç kızın evi alevlere teslim olmuştu.

Köyde yaşanan olayların ardından tedirgin olan halk, jandarma görevlilerinin köyde belli aralıklarla nöbet tutması ile kendini güvende hissettiğini belirtti.

Köy sakini Orhan Güzel adlı vatandaş, köyde halkın olay sonrası korku ve tedirginlik içerisinde olduğunu söyledi.

Güzel, "Jandarmanın özverili ve titiz çalışması ile 7 gün 24 saat nöbette olması ile kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

Olay, Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020'de, Osman Ç.'den 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, Osman Ç'nin 2 aydır birlikte yaşadığı kız arkadaşı Vildan İ'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, köyde çalışma başlatmıştı. Osman Ç. ve Vildan İ., Dağbaşı mevkiinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş bulunmuştu.

Gözaltına alınan Vildan İ.'nin annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor
İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor
İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor
İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor

Kırşehir, Jandarma, Kaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki kişinin öldürülüp toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet bekliyor - Son Dakika


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