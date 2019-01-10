Son Dakika Haberleri: İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı

İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı

31 dakika önce

'Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Changde bölgesinde meydana gelen kazada, karşı şeride giren bir cip sürücüsü, önce bir otomobile kafadan çarptı; ardından üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı ve elektrik direğine vurarak durabildi.

İki Kişinin Ölmesine Neden Kazayı Yaptı, Aracı Bırakıp Kaçtı, System.String[]
'Çin'in Hunan eyaletinde bulunan Changde bölgesinde meydana gelen kazada, karşı şeride giren bir cip sürücüsü, önce bir otomobile kafadan çarptı; ardından üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı ve elektrik direğine vurarak durabildi. Otomobilde bulunana sürücü ve yolcunun hayatını kaybettiği; motosiklet üzerindekilerin yaralandığı kaza sonrası cip sürücüsü aracı bırakıp kaçtı.

Kaçan sürücünün bir süre sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza ve sürücünün kaçışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:19 Kaynak: DHA

Hunan, Dünya
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