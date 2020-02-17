İki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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İki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 2 kişi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:23 Kaynak: AA
Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 2 kişi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
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