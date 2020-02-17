İki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 2 kişi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk 2 kişi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

İki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:23 Kaynak: AA
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