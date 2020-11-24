İki kişiyi bıçakla yaralayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de iki kişinin bıçaklanması olayı ile alakalı çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro amirliği ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yolda yürüyen Mustafa Y. ile bankta oturan Ahmet Berkan K.'nın bıçaklanmasının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. İki kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli Ertan Ş., suç aleti ile birlikte saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken, olayla alakalı çalışma devam ediyor. - ESKİŞEHİR