İki kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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İki kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı yakalandı

6 saat önce

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı.

İki kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı yakalandı, System.String[]

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı.

(İHA)

Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
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