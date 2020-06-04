İki kişiyi zorla alıkoyup darbeden 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonunda darbettikleri 2 kişiden birini kaçırdıkları iddia edilen 5 zanlı, tutuklandı.

Hatipler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çaktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E. ve E.Y, diğer gruptaki F.B, L.K, M.V, O.F. ve S.E. tarafından darbedildi.

Şüpheliler daha sonra cep telefonunu gasbettikleri E.E'yi araçlarının bagajına sokup darbetmeye devam etti. Bir süre sonra E.E, kendi imkanlarıyla bagajdan kurtularak kaçtı.

Şüpheliler ardından E.Y'yi kendi aracına zorla bindirerek akaryakıt istasyonundan ayrıldı. Zanlılar bir süre darbettikleri E.Y'yi aracıyla şehir merkezine bıraktı.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı 5 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,"yağma", "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, yaşananların bir kısmı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin darbettikleri kişilerden birini zorla otomobilin bagajına sokması ve diğerini kaçırmaları yer alıyor.