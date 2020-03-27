İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (3) - Son Dakika

İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (3)
6 saat önce
KIZLAR KONYAALTI'NDA BULUNDUAntalya'nın Kepez ilçesinde ailelerinin yanından ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Ayşenur Dinç ve 17 yaşındaki Esmanur Öztürk, Konyaaltı ilçesinde bulundu.
KIZLAR KONYAALTI'NDA BULUNDU
Antalya'nın Kepez ilçesinde ailelerinin yanından ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Ayşenur Dinç ve 17 yaşındaki Esmanur Öztürk, Konyaaltı ilçesinde bulundu. Çocuk Şube'ye getirilen iki arkadaş, işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:41 Kaynak: DHA
Son Dakika 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu Fransa'da hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki genç kız Covid-19'dan hayatını kaybetti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı