İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (3) - Son Dakika

KIZLAR KONYAALTI'NDA BULUNDU

Antalya'nın Kepez ilçesinde ailelerinin yanından ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Ayşenur Dinç ve 17 yaşındaki Esmanur Öztürk, Konyaaltı ilçesinde bulundu. Çocuk Şube'ye getirilen iki arkadaş, işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek.