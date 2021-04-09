İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu - Son Dakika

İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu

09.04.2021 09:51
İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu, System.String[]

Bilecik'te iki kız arkadaşın çocukluk arkadaşlığından ortaklığa uzanan yolculuğun başarısı öyküsü herkesin takdirini topladı.

Bilecik'te iki kız arkadaşın çocukluk arkadaşlığından ortaklığa uzanan yolculuğun başarısı öyküsü herkesin takdirini topladı. İkili ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte okuyarak, hayal ettikleri iş yerini açtılar.

Birlikte sürdürdükleri ilk ve ortaöğretimin ardından aynı üniversiteyi kazanıp mezun olarak diyetisyen olan Zeynep Nisa Ay ve Dilara Uzel, Bilecik'te açtıkları diyet ve danışmanlık merkezinde hizmet vermeye başladılar. Dilara Uzel ile ilk/ortaokulu Edebali İlkokulunda, lise öğrenimlerini Anadolu Öğretmen Lisesinde, üniversiteyi ise İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinde birlikte okuduklarını ve ortak iş kurduklarını anlatan Zeynep Nisa Ay, "Çocukluk arkadaşım Dilara ile hiçbir zaman ayrılmadık, iki kardeş gibi çocukluğumuz geçti, iş hayatında ise arkadaştan öte kardeş gibi atıldık" dedi.

"Bilecik'e birlikte ofis açmaya karar verdik"

Bir ofis açma hayallerinin gerçekleştiğini belirten Uzel, "Biz ilkokul yıllarında arkadaş olduk. Zeynep Nisa'yı ilk gördüğümde çok sevmiştim. İlkokul hayatımız birlikte geçti. Zaten bu süreçte çok güzel şeyler yaşadık, birlikte büyüdük diyebilirim. Liseyi de aynı sınıfta okuduk, aynı sıralarda dirsek çürüttük, ders çalıştık ve eğlendik. Beslenme ve diyetetik bölümünü hep istiyorduk zaten hayalimizdi aynı sıralamayı yaptık ve aynı üniversiteyi kazanmış olduk" ifadelerine yer ver verdi.

"Yeter ki kendimize güvenelim"

Kadınların kendine güvenmesi halinde başaramayacağı hiç bir şeyin olmadığını belirten Uzel, son olarak, "Üniversite diplomamızı aldıktan sonra kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Tabii ki bu çok kolay bir süreç değil emek gerekiyor. Yine bu konuda da birbirimize destek olduk. Bu konuda kadınlara tavsiyem kesinlikle hiçbir şeyden korkmamaları. Bir girişim yapmak istiyorlarsa kendilerine güvenmeliler çünkü biz kadınlar birbirimize destek olduğumuz ve kendimize güvendiğimiz sürece her işi başarıyla sonuçlandırabilecek bir güce sahibiz yeter ki kendimize güvenelim" dedi.

"Her şey yolunda gidiyor, memnunuz"

Diyetisyen Zeynep Nisa Ay ise Dilara Uzel'i kardeşi olarak gördüğünü belirterek, "Dilara ile Bilecik'te kliniğimizi açmış bulunuyoruz. Bu bizim liseden beri hayalimiz olan bir durumdu şuanda gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu hissediyoruz kendimizi. Lise yıllarında okurken üniversite için beslenme ve diyetetik bölümünü isterken aynı zamanda kendi markamızı oluşturmak isterdik. Şuanda da bunu gerçekleştirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Üniversite hayatımız çok güzeldi çünkü zaten bir kardeşim olan Dilara ile aynı evi paylaşıyorduk, birlikte kendimizi geliştirmek için çeşitli seminerlere katılıp aynı zamanda da sosyal yönümüzden de ödün vermiyorduk. Bu anlamda çok şanslıydık ki İstanbul'daydık. Orada kendimize kattıklarımızla memleketimiz olan Bilecik'te iş yerimizi açtık ve vatandaşlarımıza bu hizmeti vermeye başladık. Her şey çok güzel, çok mutluyuz gerçekten. İnşallah her şeyin daha da güzel olacağını umut ediyoruz." dedi.

"Kadın kadının yurdudur"

'Kadın kadının yurdudur' sloganıyla kararlar aldıklarını ve her olumsuzluğa karşı birlikte göğüs gerdiklerini anlatan Ay, "Üniversite için Bilecik'ten İstanbul'a gittiğimizde yeni bir başlangıç insanları korkutabilir belki, Bilecik'ten sonra İstanbul'un büyüklüğü ama benim yanımda Dilara olduğu için hiçbir şekilde tedirginlik yaşamadım ve onun desteği ile çok güzel bir üniversite hayatı geçirdik, her konuda birbirimize destek olduk. Yeri geldi evde tadilat işi olduğunda birlikte yaptık, yeri geldi sabahlara kadar beraber ders çalıştık. Dilara ile olan hikayemizin kadınlarla gençlere örnek olmasını ümit ediyoruz. Bir işe başlamaktan korkmayın istersek her şeyi başarabiliriz. Unutmayalım ki 'Kadın kadının yurdudur'" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu
İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu
İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu
İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu
İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu
İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu
İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu

Üniversite, İstanbul, Bilecik, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki kız arkadaşın ilkokuldan ortaklığa uzanan yolculuğu - Son Dakika


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