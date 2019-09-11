İki kız kardeşin internette tanıştıkları kişiyle kaçtıkları ortaya çıktı

Kütahya'da yakınları tarafından kayıp olarak bildirilen evli iki kız kardeşin, internette online oynanan oyunda tanıştıkları kişiyle Osmaniye'ye kaçtıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden ve evli oldukları öğrenilen Ayşe D. (21) ile kardeşi Reyhan K. (18), önceki gün evdeki ziynet eşyaları ve kıyafetlerini alarak evden ayrılmıştı. Genç kadınlara ulaşamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada genç kadınların Osmaniye'de olduğu belirledi.

Bu arada, iki kız kardeşin arandıkları öğrenmeleri üzerine ailelerini arayarak kayıp olmadıklarını, internette online oynanan oyunda tanıştıkları H.Y. ile Osmaniye'ye kendi rızalarıyla gittiklerini ve eşlerine dönmek istemediklerini ifade ettikleri öğrenildi.

(İHA)