İki kız kardeşin kediye eziyet ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu, iddialar üzerine soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kardeşin, yavru kediye eziyet ettiği görüntüler, tepkilere neden oldu. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, soruşturma başlattı. Aynı eziyetin daha önce de tekrarlandığı belirlendi.

ELİNDEKİ SÜPÜRGEYLE VURDU

Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde iddialara göre kız çocuğu, iple bağladığı kediyi evin çatısından sarkıttı. Küçük kız, kediyi daha sonra evin tavanına doğru çekip, olduğu yerde döndürdü. Bu sırada tavanı süpüren kız kardeşi, elindeki süpürge ile iple bağlı kediye art arda vurdu.

ÇOCUKLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Küçük kız, daha sonra süpürgeyi ters çevirip, sapıyla kediye vurdu. İpi elinde tutan kız da hareketsiz kalan yavru kediyi sürükleyerek, çekti. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla uzaktan çeken kişi de çocuklara tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, soruşturma başlattı. Polis, çocukların yaşadığı eve giderken, olayın daha önce yaşandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.