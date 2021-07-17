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İki kız kardeşin kediye eziyet ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu, iddialar üzerine soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İki kız kardeşin kediye eziyet ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu, iddialar üzerine soruşturma başlatıldı

17.07.2021 17:22

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kız çocuğunun, evlerinin çatısında kediye eziyet ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması tepkilere neden oldu. Görüntülerde bir kız çocuğu, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu. Polis, çocukların yaşadığı eve giderken, olayın daha önce yaşandığını belirledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kardeşin, yavru kediye eziyet ettiği görüntüler, tepkilere neden oldu. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, soruşturma başlattı. Aynı eziyetin daha önce de tekrarlandığı belirlendi.

ELİNDEKİ SÜPÜRGEYLE VURDU

Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde iddialara göre kız çocuğu, iple bağladığı kediyi evin çatısından sarkıttı. Küçük kız, kediyi daha sonra evin tavanına doğru çekip, olduğu yerde döndürdü. Bu sırada tavanı süpüren kız kardeşi, elindeki süpürge ile iple bağlı kediye art arda vurdu.

KEDİYİ İPLE ÇATIDAN SARKITIP, SÜPÜRGE İLE VURDULAR

ÇOCUKLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Küçük kız, daha sonra süpürgeyi ters çevirip, sapıyla kediye vurdu. İpi elinde tutan kız da hareketsiz kalan yavru kediyi sürükleyerek, çekti. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla uzaktan çeken kişi de çocuklara tepki gösterdi.

KEDİYİ İPLE ÇATIDAN SARKITIP, SÜPÜRGE İLE VURDULAR

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, soruşturma başlattı. Polis, çocukların yaşadığı eve giderken, olayın daha önce yaşandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KEDİYİ İPLE ÇATIDAN SARKITIP, SÜPÜRGE İLE VURDULAR
İki kız kardeşin kediye eziyet ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu, iddialar üzerine soruşturma başlatıldı
İki kız kardeşin kediye eziyet ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu, iddialar üzerine soruşturma başlatıldı
İki kız kardeşin kediye eziyet ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu, iddialar üzerine soruşturma başlatıldı
İki kız kardeşin kediye eziyet ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu, iddialar üzerine soruşturma başlatıldı

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki kız kardeşin kediye eziyet ettiği görüntüler tepkilere neden olmuştu, iddialar üzerine soruşturma başlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Mehmet Mehmet: Bunlar daha küçücük çocuk.biriniz haber yapıyorsunuz diğeri beddua ediyor.. acaba günah defteri açılsa da kim zalim kim yüzsüz görsek. Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
  • Meryem Elif: Dilerim rabbimden mübarek günler hürmetine gün yüzü görmeyin inşallah vicdan yoksunu yaratıklar.. Büyüyemeyin kimsenin başına bela olmayın inşallah Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • deyvani10 : inşallah sizde aynısnı yaşarsınız kadın anne merhamet yan yana getirmedim. ALLAH sizi bildiği gibi yapsın ne diyim Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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