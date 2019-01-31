İki Kız Kardeşin Öldüğü Trafik Kazası Davası

Mersin'de iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de iki kız kardeşin ölümüne, kuzenlerinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.



5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci celsesine tutuklu sanık R.T. (68) ve "yalan tanıklık" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuksuz sanık B.A. ile kazada yaralanan İlknur Emine Yalçın (31), yaşamını yitiren kız kardeşler Ekin (6) ve Evrim Çakmakçı'nın (9) ailesi ile tarafların avukatları katıldı.



Mahkeme başkanı, istenen bilirkişi raporunun geldiğini belirterek, sanığın "tam kusurlu" olduğunun tespitinin yapıldığını aktardı.



Daha sonra savunması alınan sanık B.A, olaya ilişkin ilk ifadesinde yalan beyanlarda bulunduğunu itiraf ederek, daha sonra ise gerçeği söylediğini belirtti.



Sanık R.T'nin avukatı da kazanın yaşandığı bölgede yolun virajı ve eğimi nedeniyle yaya yolunun bulunmaması gerektiğini savunarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.



Sanık R.T. de avukatının beyanlarına katılarak, tahliye talep etti.



"Karne günü beni okula değil, mezara götürdü"



Anne Özlem Çakmakçı da kızlarının fotoğraflarını elinde tutarak yaptığı konuşmada, çocuklarının öldüğü gün hayatın kendisi için durduğunu söyledi.



Zor günler geçirdiğini anlatan Çakmakçı, şöyle devam etti:



"Ben artık yaşamıyorum. Ben her sabah uyandığımda her gün ölüyorum. Geçenlerde karne alındı. Benim kızlarım okuyordu. Karne günü, beni okula değil, mezara götürdü. Haberlerde görüyorum kızlarımı. Kaza oldu diyor. Bize sorarsanız bu kaza değil, deprem. Tahliye istiyorlar. Peki ya benim tahliyem ne olacak? Ölsem ölemiyorum. Yaşasam ne olacak? Sanık kaç yıl alırsa alsın, sonra cezaevinden çıkacak. ya sonra... Benim mahpusluğum ne olacak?"



Baba Ali Çakmakçı da olayın yaşandığı bölgedeki trafik kurallarını ihlal ettiğini savunduğu sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Cumhuriyet savcısı ise tutuksuz sanık B.A'nın "yalan tanıklık" yerine "suç uydurma" suçlamasıyla yargılanmasını, sanık R.T'nin ise tutukluluk halinin devamını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık R.T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıkların ek savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.



Bu arada, davanın ardından Mersin Adliyesi önünde bir araya gelen Çakmakçı ailesi ve yakınları olayı protesto etti.



Mersin'de 2 Temmuz 2018'de, R.T'nin kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, iki kız kardeş yaşamını yitirmişti.

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