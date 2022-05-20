İki kız öğrenciyi taciz ettiği ileri pet shop işletmecisi tutuklandı - Son Dakika
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İki kız öğrenciyi taciz ettiği ileri pet shop işletmecisi tutuklandı

20.05.2022 19:45
İki kız öğrenciyi taciz ettiği ileri pet shop işletmecisi tutuklandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde sahibi olduğu pet shopa hayvan sevmek için gelen 2 lise öğrencisi kızı, ele taciz ettiği ileri sürülen Cemal U. (51) gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde sahibi olduğu pet shopa hayvan sevmek için gelen 2 lise öğrencisi kızı, ele taciz ettiği ileri sürülen Cemal U. (51) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi'ndeki bir pet shopta meydana geldi. İddiaya göre, 13 ve 14 yaşındaki lise öğrencisi 2 kız arkadaş, hayvan sevmek için girdikleri pet shopta iş yeri sahibi Cemal U.'nun tacizine uğradı. Öğrenciler, korku ve paniğe kapılarak, olayı ailelerine anlattı. Milas ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ailelerin şikayeti üzerine işyerini olay gününden sonra açmadığı öğrenilen Cemal U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.Milas'ta saklandığı evde gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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