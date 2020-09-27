İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: "Yıldız yaşasın" - Son Dakika

İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: "Yıldız yaşasın"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Kasım ve Hacer çiftinin feryadı yürekleri dağladı.

İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Kasım ve Hacer çiftinin feryadı yürekleri dağladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadağ'dan yardım isteyen acılı anne Hacer Lale, "Bu hastalık nedeniyle 2 çocuğumu kaybettim, Yıldız'ı da kaybetmek istemiyorum" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ayvanat mahallesinde inşaatlarda çalışarak evini geçindiren Kasım ve ev hanımı Hacer Lale çifti daha önce 2 çocuğunu nefrotik sendrom (böbrek kaynaklı protein kaçağı) nedeniyle kaybetti. Doktorlar küçük kızları Yıldız'a da doğuştan aynı teşhis konulunca Kasım ve Hacer çifti kızlarının tedavisi için yurt içinde birçok hastaneye başvurarak, aylarca farklı hastanelerde tedavi gördü. Hastanede tedavisi görülen minik Yıldız, pandemi nedeniyle tedavisi evde yapılıyor. Hastane tarafından verilen diyaliz makinesine bağlı olarak günde 12 saat tedavi gören Yıldız'ın annesi başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadağ'dan yardım bekliyor.

"2 çocuğumu kaybettim, Yıldız'ı da kaybetmek istemiyorum"

Daha önce 2 kızını aynı hastalıktan kaybettiğini ama Yıldız'ı kaybetmek istemediğini' belirten anne Hacer Lale, "Nefrotik sendrom nedeniyle 2 kız çocuğumu kaybettim. Yıldız kızımda doğuştan nefrotik sendrom hastalığıyla mücadele ediyor. Sürekli İstanbul ve Ankara'da tedaviye götürmek zorunda kalıyoruz. Son bir yıldır Şanlıurfa'da tedavisi sürüyordu.

Pandemi sürecinde eve getirmek zorunda kaldık. 12 saat boyunca diyalize bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Hastalığın vermiş oldu zorluklardan dolayı kızımın bu güne kadar yürüdüğünü bile görmedim şuan bile yürüyemiyor, bir yere gidemiyor. Bu hastalığın tek tedavisi uygun bir böbreğin bulunup nakil yapılmasıdır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere eşi Emine Hanım, Sağlık Bakanımızdan yardım istiyorum. İnanın artık geceleri uyuyamıyoruz. Sabaha kadar tedavi devam ediyor. Bende anneyim kızımın gözümün önünde bu şekilde ölmesini istemiyorum, yaşamasını istiyorum" dedi

Baba Kasım Lale," Evde 12 saate varan tedavisi nedeniyle, çalışmaya zaman bulamıyorum'

İnşaat işlerinde çalışarak evin geçimini yapan baba Kasım Lale,' Tedavinin gece yapıldığını ve 12 saat sürdüğü nedeniyle uyuyamadıklarını, bu nedenle gündüz çalışmaya zaman bulamadıklarını' belirterek "Uzun süren tedaviler nedeniyle kalıcı çalışma düzenim yok. Ailemi geçindirmekte zorlanıyorum. Akşam başlayan tedavi sabah bitiyor. Yaklaşık 12 saat sürekli kontrol etmek zorundayız. Bir süre hastanede tedavisine devam ettik. Pandemi nedeniyle artık hastane tarafından bize verilen diyaliz makinesine bağlı olarak evde tedavisini yürütüyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Kasım, Lale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin feryadı: 'Yıldız yaşasın' - Son Dakika


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