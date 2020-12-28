İKİ KOL ARASINDAKİ TANSİYON FARKI DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENİ OLABİLİR - Son Dakika

İKİ KOL ARASINDAKİ TANSİYON FARKI DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENİ OLABİLİR

28.12.2020 11:34
İKİ KOL ARASINDAKİ TANSİYON FARKI DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENİ OLABİLİR, System.String[]

İki kol arasındaki tansiyon farkının kalp damar tıkanıklığı belirtisi olabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, uyardı.

İki kol arasındaki tansiyon farkının kalp damar tıkanıklığı belirtisi olabileceğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, uyardı. Doç. Dr. Furuncuoğlu, "İki kol arasında 10 milimetre civadan fazla fark varsa bu bir taraftaki damarın tıkalı olduğunu gösterir. Bir taraf 13'e 9, diğer taraf ise 14'e 9 ise 13'e 9 bulduğumuz tarafta damar tıkanıklığı olabilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, tansiyon ölçümünü iki koldan yapma sonucunda ortaya çıkacak farkın kalp krizi, inme ve ölüm riskiyle bağlantılı olduğu konusunda güçlü deliller elde edildi. Sonuçları değerlendiren Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe İç Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, hastaları uyardı.

Bir hekime ilk kez başvuran bir hastanın iki kolundan da tansiyon ölçümü yapılacağını aktaran Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, "Eğer iki kol arasında 10 milimetre civadan fazla fark varsa bu bize bir taraftaki damarın tıkalı olduğunu gösterir. Mesela bir taraf 13'e 9, diğer taraf ise 14'e 9 ise 13'e 9 bulduğumuz tarafta damar tıkanıklığı olabilir. Bunun en çok korktuğumuz nedeni ise aort anevrizması dediğimiz oradaki aort damarının yırtılması olayıdır. Yüksek tansiyonlu hastalar günün birinde bir taraftan nabız alamazsa, o tarafta ani kol ağrıları başlarsa, doktor tansiyonu bir kolda yüksek diğerinde ise düşük bulursa o zaman alarm olur. Altta yatan bir hastalık olup olmadığını araştırmak lazım. Daha çok sinsi seyreden hastalıkları ortaya çıkarmak için çift taraflı tansiyon ölçümü önemlidir" uyarısında bulundu.

- İstanbul

İKİ KOL ARASINDAKİ TANSİYON FARKI DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENİ OLABİLİR
İKİ KOL ARASINDAKİ TANSİYON FARKI DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENİ OLABİLİR
İKİ KOL ARASINDAKİ TANSİYON FARKI DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENİ OLABİLİR

Kalp Damar Bölümü, Bahçeşehir, Kalp Krizi, İngiltere, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık İKİ KOL ARASINDAKİ TANSİYON FARKI DAMAR TIKANIKLIĞI NEDENİ OLABİLİR - Son Dakika


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