Son Dakika Haberleri: İki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu
Son Dakika Spor İki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu - Son Dakika Spor

İki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu

6 saat önce

Tokat'ta doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu.

İki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu, System.String[]

Tokat'ta doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu. Başarılı sporcunun hedefi ise Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak.


Tokat'ta kent merkezinde yaşayan Abdulvahap ve Betül Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 12 yaşındaki Nisanur, dünyaya kolları olmadan geldi. İlkokula annesinin yardımı ile giden Nisanur, ayakları ile kalem tutarak yazmayı öğrendi. Eğitim hayatına ortaokulda devam eden Nisanur, yaklaşık 2 yıldır da tekvando sporuna merak salmış durumda. Anne ve babasının desteği ile spor yapan Nisanur'un hedefi Çin'de 2021 yılında yapılacak olan Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'na katılarak Türk Bayrağı'nı göndere çektirmek.


Hedef dünya şampiyonluğu


Nisanur'un antrenörü Turan Güldür, dünyada para-tekvando yapan 3 sporcu olduğuna dikkat çekti. Nisanur'un Türkiye, dünya ve olimpiyat şampiyonasına katılmasını ümit ettiklerini ifade eden Güldür, "2024 olimpiyatlarında ilimize ve ülkemize şampiyon olacağına inancım tamdır. Nisanur arkadaşları ile harika bir uyum sağladı. Arkadaşları ile birbirlerini çok seviyorlar. Hiçbir fark olmadan idmanlara devam ediyorlar. İlk geldiği güne göre çok yol aldık. Annesi en büyük destekçisi, antrenmana getirip götürüyor. Ailesinin çok güzel destekleri var, ailesi olmasa biz bu başarıyı yakalayamazdık" dedi.


Kendi isteği ile tekvandoya başladığını ifade eden Nisanur ise hedefinin dünya şampiyonu olduğunu kaydetti. Nisanur'un annesi Betül Yiğit de kızının çok sevdiği tekvando sporunda madalyalar kazanmasını arzu ettiklerini ifade ederek, "Ailesi olarak arkasındayız, engelli bir birey olarak kendisini kurtarıp tek başına ayakları üzerinde durabilmesi için elimizden gelen her şeyi aile olarak yapıyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı
Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı Emre Can'ın şutu hedefi şaşırdı! Taraftarın gözlüğü kırıldı Süper Lig ekipleri sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşu eleştirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 16:01:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki kolu olmayan Nisanur, tekvando ile hayata tutundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]