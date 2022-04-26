İki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti! Tüfekle vurulan 14 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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İki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti! Tüfekle vurulan 14 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

26.04.2022 00:22
İki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti! Tüfekle vurulan 14 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda komşular arasında çıkan kavgada bir şahıs, av tüfeği ile baba ve 14 yaşındaki kızına kurşun yağdırdı. Kız çocuğu yaşamını yitirirken, baba ise yaralı olarak kurtuldu. Olayın ardından şüpheli kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Elbistan ilçesindeki İğde Mahallesi'nde komşu olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. adlı şahıs, evden aldığı tüfeği ile komşusu Hasan (45) ile 14 yaşındaki kızı Sıla Marangoz'un üzerine ateş açtı. Kanlar içinde kalan baba ve kızının yardımına ilk olarak mahalle sakinleri koştu.

Komşular arasında çıkan kavgada baba ile 14 yaşındaki kızı tüfekle vuruldu

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 14 yaşındaki Sıla, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Komşular arasında çıkan kavgada baba ile 14 yaşındaki kızı tüfekle vuruldu

OLAYIN FAİLİ GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz kızın cenazesi, savcılık incelemesi için morga konuldu. Jandarma ekipleri, olayın faili M.T.'yi gözaltına aldı. Mahallede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşular arasında çıkan kavgada baba ile 14 yaşındaki kızı tüfekle vuruldu
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Elbistan, İğde, Sıla, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti! Tüfekle vurulan 14 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti! Tüfekle vurulan 14 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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