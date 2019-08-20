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İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi

24 dakika önce

İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi Sivas'ın Kangal İlçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi valiyi harekete geçirdiSİVAS - Sivas'ın Kangal İlçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi...

İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi
Sivas'ın Kangal İlçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi valiyi harekete geçirdi
SİVAS - Sivas'ın Kangal İlçesinde bir vatandaşın iki kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak sürüklemesi valiyi harekete geçirdi.
Sivas'ın Kangal ilçesi Çetinkaya Külekli köyü yakınların yaşanan olayda kimliği bilinmeyen bir sürücü 2 kangal köpeğini traktörün arkasına bağlayarak kilometrelerce sürükledi. Duruma şahit olan bir kişi olup bitenleri cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşımları gören Sivas Valisi Salih Ayhan harekete geçti. Ayhan bu kötülüğü yapanın cezalandırılacağını belirtti. Ayhan sosyal medya hesabında bu video paylaşarak "Hayvanlara gösterilen şefkatin, yapılacak iyiliğin karşılıksız kalmayacağı gibi, yapılan bu kötülüğün de cezasını vermek için konuyu vazife edindiğimin bilinmesini isterim. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. Paylaşımdan kısa süre sonra kısa süre kişinin kimliği tespit edildi. Köpeklere eziyet eden M.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak 5199 sayılı kanun kapsamında hakkında işlem başlatıldı.
Kangal, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:29 Kaynak: İHA
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