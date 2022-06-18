İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler - Son Dakika
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İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler

18.06.2022 00:15

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan iki köpek kavga etmeye başladı. Şirket sahibi ve çalışanı kendi köpeklerini korumak için diğer köpeği demir çubuk ve tekmelerle vurarak öldürdü. Her iki şahısta gözaltına alınırken, korkunç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir şirketin bahçe kısmında meydana gelen olayda, şirketin köpeğiyle karşı fabrikanın köpeği kavga etmeye başladı. İddiaya göre, şirket yetkilileri karşı fabrikanın köpeğini demir çubuk ve tekmelerle vurarak öldürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olay ile ilgili hem hayvan dernekleri hem de çevredeki fabrika çalışanları, olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şirket sahibi ve çalışanı gözaltına alındı.

"DEMİR ÇUBUK VE TEKMELERLE KÖPEĞE VURARAK ÖLDÜRDÜLER"

Olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olan firma çalışanı Gülseren Ahikadıoğulları, "Bugün saat 10.00 sıralarında karşı fabrikanın köpeğiyle kendi fabrikamızda baktığımız köpek kavga etmeye başladı. Karşı fabrikanın yetkilileri bizim güvenlik görevlilerimize bağırarak ve küfürler ederek yanına çağırdı. Karşı fabrikadakiler köpeğimizi demir çubukla vurmuş ve tekmelemişler. Bizler arkadaşlarla olay yerine giderek olaya müdahale etmeye çalıştık. Firma yetkilisi olduğunu düşündüğümüz kişilere köpeğe vurarak onu kızdırdığını bahsetmiş olmama rağmen köpeğe demir çubuk ve tekmeyle vurmaya devam ettiler ve köpeğin ölmesine sebep oldular." dedi.

"KENDİ KÖPEKLERİ İÇİN BAŞKA BİR KÖPEĞİ KATLETTİLER"

Ahikadıoğulları sözlerine şöyle devam etti: "Kendi köpeklerinin zarar görmesinden korktukları için bunu yaptılarsa eğer bu saatten sonra kendi köpeklerine nasıl bakabilecekler. Çünkü kendi köpekleri için başka bir köpeği katlettiler. Burada 30'ya yakın köpek kavga ediyor ancak burada kavga ettikleri için köpek ölmüyor. İnsanlar köpekleri öldürüyor. Hep köpekler suçlanıyor ve köpeklerin insanları öldürdüğünden bahsediliyor ama unutmayalım ki bugün bizim köpeğimizi öldüren bir insan. O köpeğin bir insanı öldürmesini sağlayan da bir insan. Hiçbir hak, hiçbir hukuk, hiçbir yasa köpeği öldürdükten sonra 'Çöp çuvalınızı alın, cesedinizi buradan kaldırın' deme hakkına sahip değildir. Olayla ilgili jandarma ekipleri geldi ve suç duyurunda bulunduk. İnsanlara değer verdiğiniz kadar hayvanlara değer vermezseniz eğer yaşamakla alakalı bir umudunuz olmasın"

Şahısların köpeğe vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler - Son Dakika

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