Son Dakika Haberleri: İki köpekle geldi, içeride kadınlar ve çocuklar vardı: Camiyi yakıp kaçtı!

İki köpekle geldi, içeride kadınlar ve çocuklar vardı: Camiyi yakıp kaçtı!

40 dakika önce

ALMANYA'da İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Camisi yerel saatle 10.00'da kundaklandı.

İki köpekle geldi, içeride kadınlar ve çocuklar vardı: Camiyi yakıp kaçtı!, System.String[]
ALMANYA'da İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Hagen Ulu Camisi yerel saatle 10.00'da kundaklandı. Cami önündeki çöp bidonları ve kartonların ateşe verilmesi sonucu camide maddi hasar meydana geldi. Hagen Ulu Cami Cemiyet Başkanı Ömer Oral, cami girişindeki 6 çöp bidonunda başlatılan yangının camiye büyük ölçüde maddi zarar verdiğini söyledi.

TÜM EŞYALAR MAHVOLDU

Saldırıda can kaybın olmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Oral, "Caminin özellikle girişinde büyük hasar oluştu. Sis ve duman camiye doldu ve camideki tüm eşyalar mahvoldu. İtfaiye ve polis geldi. Güvenlik kamerasını incelediğimizde bir kişinin iki köpeği ile caminin girişine geldiği ve cebinden bir şeyler çıkardığı görülüyor. Kameranın görüntü açısından çıkıyor, ateşe verdiği görülmüyor ama oradan ayrılınca yangın çıkıyor" dedi.

ÜZÜNTÜ VERİCİ AMA BU SALDIRILAR BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYMAZ

Bu tür olaylardan üzüntü duyduklarını ancak bunların kendilerini yıldırmayacağını dile getiren Oral, "Bu tür saldırılar bizi yolumuzdan alıkoymaz, aksine ısrarla yolumuza devam ederiz. Çevremizdeki insanlara ulaşıp hep birlikte kendimizi ve dinimizi daha iyi tanıtmamız gerekir" ifadelerini kullandı. Yangın esnasında caminin üst katındaki çocuklar ve aileler tahliye edildi. Polisin, olayla ilgili camide inceleme yaparak soruşturma başlattığı kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:38 
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