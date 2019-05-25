İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
7 saat önce
Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:44 Kaynak: DHA
Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.
Fatih Terim 5 Yıl Daha Galatasaray'da
CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı
Galatasaray, 22. Şampiyonluk Kupasını Aldı
Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı?