Son Dakika Haberleri: İki Köyde Oylar Eşit Çıktı, Muhtar Kurayla Belirlendi

İki Köyde Oylar Eşit Çıktı, Muhtar Kurayla Belirlendi

39 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde 31 Martta 46 mahalle muhtarlık seçimi yapıldı.

İki Köyde Oylar Eşit Çıktı, Muhtar Kurayla Belirlendi, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde 31 Martta 46 mahalle muhtarlık seçimi yapıldı. Muhtarlık yarışında iki köyde oylar eşit çıktı.

918 seçmenin bulunduğu Çakırca köyünde mevcut muhtar Zeki Bayrak, rakibi eski muhtar Emin Akın ile yarıştı. Bayrak ve Akın 403'er oy aldı. İtirazlar üzerine sandık görevlileri oyları tam 2 kez saydı, ancak netice yine değişmedi.

Kırıntı köyünde de beraberlik yaşandı. 138 seçmenin bulunduğu köyde mevcut muhtar Hüseyin Demir, aynı köyden Mahmut Demirtaş ile yarıştı. Demir ve Demirtaş 65'er oy aldı. Burada da itirazlar yükseldi, sandık görevlileri adayların oylarını 4 kez saydı, fakat netice değişmedi.

Çakırca köyü muhtarı Zeki Bayrak, "Seçim kuruluna yapılan itirazda sonuç yine aynı çıkarsa ya yazı tura, ya kısa uzun kibrit ya da torbadan çekilecek isim kazananı belirleyecek" dedi.

Akşam saatlerinde İlçe Seçim Müdürlüğünde yapılan kura çekiminde Kırıntı köyü muhtarlığını Mahmut Demirtaş'ın kazandığı öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:49 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi Kaybeden Mevcut Muhtar, Yaptırdığı Oyun Parkını Söktü Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:28:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Köyde Oylar Eşit Çıktı, Muhtar Kurayla Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]