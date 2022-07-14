İki kubbe arasındaki boşluğa düşen yavru leyleğin imdadına kurtarma ekipleri yetişti - Son Dakika
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İki kubbe arasındaki boşluğa düşen yavru leyleğin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

14.07.2022 15:21

Bursa'da caminin kubbesindeki yuvasından boşluğa düşerek yaralanan yavru leyleğin yardımına arama kurtarma ekipleri yetişti. 7 metre yükseklikteki kubbelere iple tırmanan ekipler, 3 saatin sonunda yaralı yavru leyleği bulunduğu yerden alıp veterinere götürdü.

Bursa'da Kayapa Merkez Camii'nin kubbesindeki yuvadan iki kubbe arasındaki boşluğa düşüp yaralanan yavru leylek, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Daha sonra mahalle muhtarı Ali İhsan Dengiz itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar yüzünden olay yerine giremeyince, arama kurtarma ekipleri devreye girdi.

Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleğe müthiş kurtarma

KUBBEYE HALATLA İSTASYON KURULDU

Olay yerine gelen Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, ilk olarak 9 metre yükseklikteki kubbeye halat yardımıyla istasyon kurup tırmandı. Yaralı leyleğe 3 saat sonra ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi orada yaptı. Daha sonra Nilüfer Arama Kurtarma veterineri tarafından geçici tedavi altına alınan yavru leylek, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından teslim alınarak Karacabey'e götürüldü.

Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleğe müthiş kurtarma

SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra kubbedeki yuvada bir yavru leyleğin daha olduğunu fark eden NAK ekibi, oraya da tırmanıp yavru leyleğin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra yuvasına geri bıraktı. Yaralı leyleğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleğe müthiş kurtarma
Cami kubbesindeki yuvadan düşen yavru leyleğe müthiş kurtarma
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayapa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kubbe arasındaki boşluğa düşen yavru leyleğin imdadına kurtarma ekipleri yetişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki kubbe arasındaki boşluğa düşen yavru leyleğin imdadına kurtarma ekipleri yetişti - Son Dakika
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