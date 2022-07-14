İki kubbe arasındaki boşluğa düşen yavru leyleğin imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Bursa'da Kayapa Merkez Camii'nin kubbesindeki yuvadan iki kubbe arasındaki boşluğa düşüp yaralanan yavru leylek, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Daha sonra mahalle muhtarı Ali İhsan Dengiz itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar yüzünden olay yerine giremeyince, arama kurtarma ekipleri devreye girdi.

KUBBEYE HALATLA İSTASYON KURULDU

Olay yerine gelen Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, ilk olarak 9 metre yükseklikteki kubbeye halat yardımıyla istasyon kurup tırmandı. Yaralı leyleğe 3 saat sonra ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi orada yaptı. Daha sonra Nilüfer Arama Kurtarma veterineri tarafından geçici tedavi altına alınan yavru leylek, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından teslim alınarak Karacabey'e götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Daha sonra kubbedeki yuvada bir yavru leyleğin daha olduğunu fark eden NAK ekibi, oraya da tırmanıp yavru leyleğin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra yuvasına geri bıraktı. Yaralı leyleğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.