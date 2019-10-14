Son Dakika Haberleri: "İki kulvarda da başarılı olmak için çalışacağız"
Son Dakika Spor 'İki kulvarda da başarılı olmak için çalışacağız'

"İki kulvarda da başarılı olmak için çalışacağız"

18 dakika önce

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kübra Siyahdemir, iki kulvarda da başarılı olmaya çalışacaklarını söyledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Kübra Siyahdemir, iki kulvarda da başarılı olmaya çalışacaklarını söyledi.

Sağlık kontrolünden geçtiği hastanede basın mensuplarına açıklamada bulunan 33 yaşındaki oyuncu, Kayseri'nin şehir olarak basketbola önem verdiğini belirterek, "Bellona Kayseri Basket hem taraftar desteğiyle hem de yaptığı yatırımlarla ligimizin en önemli takımlarından birisi. O yüzden burada olduğum için mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.

Takımla çalışmalara başladığını hatırlatan Kübra Siyahdemir, şunları kaydetti:

"Ayhan hocayla daha önce milli takımlarda çalıştım. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bizi zorlu bir süreç bekliyor. Biz bunun farkındayız. Hem ligimiz hem de mücadele edeceğimiz Avrupa ligi çok kaliteli. İki kulvarda da başarılı olmak için çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Takımın enerjisi çok iyi, çok istekli genç bir takım. Bu hafta deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşacağız. Elazığ'ın zor bir deplasman olduğunu duyduk ama kendi oyunumuzu oynayarak galip geleceğimize inanıyorum."

basketbol, Kayseri, Bellona, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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