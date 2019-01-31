Son Dakika Haberleri: İki Kurucu Devletin Yetkilerinin Daha da Güçlendirileceği..."

İki Kurucu Devletin Yetkilerinin Daha da Güçlendirileceği..."

19 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunu konusunda, "Eğer bir zemin oluşturabilirsek ve eğer bir oyalama niyetleri söz konusu değilse sonuç odaklı bir yaklaşımla iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız" dedi.

İki Kurucu Devletin Yetkilerinin Daha da Güçlendirileceği...
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunu konusunda, "Eğer bir zemin oluşturabilirsek ve eğer bir oyalama niyetleri söz konusu değilse sonuç odaklı bir yaklaşımla iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Akıncı, Başbakan ile görüşmesinde özetle; sel felaketi ile ilgili polis ve diğer raporlar, yolsuzluk soruşturmaları, vatandaşlık yasası ve Maronit açılımı konu başlıklarını ele aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Barış Gücünün görev süresinin 6 ay uzatılması kararını da değerlendirdi. Akıncı, 1964 Mart ayında 3 ay için adaya gelen BM Barış Gücünün 55 yıldır 6 aylık uzatmalarla adada olduğuna dikkat çekerek, bu konuda artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini vurguladı. BM Barış Gücünün görev süresinin sadece Rum tarafının rızası alınarak tek yanlı uzatıldığını belirten Akıncı, artık Kıbrıs Türk tarafının da görüşünün alınması gerektiğini söyledi. Akıncı, Kıbrıs'ta her iki tarafın da kabul edebileceği, sonuç odaklı, siyasi eşitlik ve tarafların etkin katılımı ile takvimli bir görüşme sürecine de açık olduklarını vurguladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

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