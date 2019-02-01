Son Dakika Haberleri: İki Kurum Arasında Protokol İmzalandı

İki Kurum Arasında Protokol İmzalandı

17 dakika önce

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İki Kurum Arasında Protokol İmzalandı, System.String[]
Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine; Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, hükümlülerin kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin işbirliği protokolü imzaladıklarını ve imzalanan protokolün hayırlı olmasını ifade etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:59 Kaynak: İHA

Bilecik, Yaşam
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