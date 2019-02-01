İki Kurum Arasında Protokol İmzalandı
17 dakika önce
Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bilecik
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Düzenlenen imza törenine; Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk
Aydemir katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan Bilecik AFAD
İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, hükümlülerin kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin işbirliği protokolü imzaladıklarını ve imzalanan protokolün hayırlı olmasını ifade etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:59 Kaynak: İHA
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