İki Kurum Arasında Protokol İmzalandı

Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü arasında kamuya yararlı işte çalıştırılmaya ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.



Bilecik Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokole Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklamada bulunan Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Kamuya yararlı işte çalıştırma cezasının yerine getirilmesi amacıyla müdürlüğümüz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hükümlüler istihdam edilebilecek. Söz konusu protokol kapsamında istihdam edilebilecek personel temizlik, ağaç dikim bakım, onarımlar ve genel idare hizmetler kapsamında gerekli görülen alanlarda çalışabilecekler" dedi. - BİLECİK

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