İki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaretinde, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi
Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarette heyeti üniversitenin Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt karşılarken, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Suer ve heyetle bir toplantı yapan Genel Sekreter Karakurt, kurumlar arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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