Son Dakika Haberleri: İki Kurum Birleşti Feyzullah Gayret İl Müdürü Oldu

İki Kurum Birleşti Feyzullah Gayret İl Müdürü Oldu

40 dakika önce

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlükleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin birleşmesinin ardından birleşen kurumların başına Kütahya'da eski KYK İl Müdürü Feyzullah Gayret atandı.

İki Kurum Birleşti Feyzullah Gayret İl Müdürü Oldu, System.String[]
Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlükleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinin birleşmesinin ardından birleşen kurumların başına Kütahya'da eski KYK İl Müdürü Feyzullah Gayret atandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte birleşmesi beklenen kurumlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan KYK ile Spor Müdürlükleri de vardı. O değişiklik yeni yıl ile birlikte resmen gerçekleşti.

Yapılan değişikliğe göre, Kütahya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kapatılarak tek bir kurum haline getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı atamaya göre, Kütahya'daki İl Müdürlüğüne 3,5 yıldır başarılı çalışmalara imza atan eski Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Feyzullah Gayret, Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. (EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:17 Kaynak: İHA

Yurtlar Kurumu, Kütahya, Güncel
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