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İki kurum personelleri Dart turnuvasında buluştu
6 saat önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişki artırmak adına Öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Dart Turnuvası yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişki artırmak adına Öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Dart Turnuvası yapılıyor.
İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yoğun bir katılımla düzenlenen müsabakalarda iki kurum personeli birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. - KAYSERİ
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