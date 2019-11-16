Son Dakika Haberleri: İki kurum personelleri Dart turnuvasında buluştu
Son Dakika Spor İki kurum personelleri Dart turnuvasında buluştu - Son Dakika Spor

İki kurum personelleri Dart turnuvasında buluştu

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişki artırmak adına Öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Dart Turnuvası yapılıyor.

İki kurum personelleri Dart turnuvasında buluştu, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki kurum arasındaki ilişki artırmak adına Öğretmenler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri arasında Dart Turnuvası yapılıyor.


İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yoğun bir katılımla düzenlenen müsabakalarda iki kurum personeli birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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