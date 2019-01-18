Son Dakika Haberleri: İki Leylek Yüksekova'yı Mesken Tuttu

İki Leylek Yüksekova'yı Mesken Tuttu

19 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine iki yıl önce gelen ve sonbaharda göç edemedikleri için caminin bacasına yuva yapan iki leyleğe köy sakinleri bakıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine iki yıl önce gelen ve sonbaharda göç edemedikleri için caminin bacasına yuva yapan iki leyleğe köy sakinleri bakıyor.

Göç yolları üzerinde bulunan ilçedeki Nehil sazlığında yazın bir süre kalan leylekler, sonbaharda sıcak bölgelere göç ediyor.

Bölgeye iki yıl önce gelen, ilçeden ayrılmayan ve Köprücü köyü meydanındaki caminin bacasına yuva yapan leyleklere köylüler bakıyor.

Köy sakinleri bazen derede avladıkları balıkları bazen de yemek artıklarını leyleklerin yuvasına bırakarak beslenmelerini sağlıyor.

Yuvanın çevresindeki kar birikintileri de köylülerce temizleniyor.

Yüksekova Belediyesinde görevli veteriner hekim Hekim Kaçan, AA muhabirine, leyleklerin iki yıldır göç etmediğini söyledi.

Durumu yerinde incelemek için köye geldiğini belirten Kaçan, "Hayvanlarda herhangi bir sıkıntı ya da hastalık olmadığını gördük. Köylüler tarafından besleniyorlar. Acaba göç yollarını mı kaçırdılar ya da doğanın dengesi mi bozuldu, bilemiyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Yusuf Ali Cankurtaran da leyleklerin bakıma muhtaç olduklarını dile getirerek, "Her gün köylülerden biri besin ihtiyacını karşılıyor. Balıkla besliyoruz ve yuvalarını temizliyoruz. Leylekleri evde de beslemek istiyoruz ancak yaklaştığımızda korkudan uçup gidiyorlar. İnşallah yazın doğal ortamlarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:20 Kaynak: AA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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