İki Lider, Deaş'ın Suriye'deki Kalıntılarını Temizlemek ve Tekrar Ortaya Çıkmasını Önleyecek...
1 saat önce
İki lider, DEAŞ'ın Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa alma konusunda mutabık kaldı.
İki lider, DEAŞ'ın Suriye
'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa alma konusunda mutabık kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:37 Kaynak: AA
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