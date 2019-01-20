Son Dakika Haberleri: İki Lider, Deaş'ın Suriye'deki Kalıntılarını Temizlemek ve Tekrar Ortaya Çıkmasını Önleyecek...

İki Lider, Deaş'ın Suriye'deki Kalıntılarını Temizlemek ve Tekrar Ortaya Çıkmasını Önleyecek...

1 saat önce

İki lider, DEAŞ'ın Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa alma konusunda mutabık kaldı.

İki Lider, Deaş'ın Suriye'deki Kalıntılarını Temizlemek ve Tekrar Ortaya Çıkmasını Önleyecek..., System.String[]
İki lider, DEAŞ'ın Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa alma konusunda mutabık kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 00:44:00. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Lider, Deaş'ın Suriye'deki Kalıntılarını Temizlemek ve Tekrar Ortaya Çıkmasını Önleyecek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]