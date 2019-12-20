İki lise öğrencisinin öldüğü kazada, sürücüler serbest-ARŞİV - Son Dakika
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İki lise öğrencisinin öldüğü kazada, sürücüler serbest-ARŞİV

6 saat önce

SAMSUN'da, 2 lise öğrencisinin öldüğü, 10 öğrencinin ise yaralandığı trafik kazasında servis minibüsü sürücüsü Dursun P. ile servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü İsmet B., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki lise öğrencisinin öldüğü kazada, sürücüler serbest-ARŞİV, System.String[]

SAMSUN'da, 2 lise öğrencisinin öldüğü, 10 öğrencinin ise yaralandığı trafik kazasında servis minibüsü sürücüsü Dursun P. ile servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü İsmet B., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Irmaksırtı mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P.'nin kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi minibüsüne, İsmet B.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen minibüs Necmi D.'nin kullandığı otomobille çarpışıp, devrildi. Kazada, 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜLER SERBEST BIRAKILDI

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüs sürücüsü Dursun P. ile minibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü İsmet B. (53) ve diğer otomobil sürücüsü Necmi D.'yi gözaltına aldı. Sürücülerden Necmi D. karakolda verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Dursun P. ve İsmet B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
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