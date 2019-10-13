İki mağlubiyetle yere düşmeyiz

Törende bir konuşma yapan Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, "Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Galatasaray'ı 2 yenilgisi, 2 beraberliğiyle yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını, en önemlisi kendi kendimizi kırılgan bir hale getirmeyelim. Galatasaray birlikten doğan bir güçtür. Biz 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz" şeklinde konuştu.



'Saldıranların seviyesine inmeyiz'



Bu sezon yarışın tüm branşlarda daha zorlu olacağına dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti: "İki yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız etti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Biz düzeysiz eleştirilere aynı düzeysizlikle cevap veremeyiz. Biz Galatasarayız, belli bir kültürden geliyoruz. O kültürde onların seviyesine inemeyiz." Gelir rekoru kırdıklarını vurgulayan Cengiz, "Son 2 yılda seyirci sayısında kimse yanımıza yaklaşamıyor" dedi.