İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti - Son Dakika
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İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti

24.04.2022 00:48

İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti Polis ekipleri kalabalığı anonslar ile dağıtmaya çalıştı Kocaeli'de iki mahallenin gençleri arasında bir kaç gündür devam eden kavgalar sebebiyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti

Polis ekipleri kalabalığı anonslar ile dağıtmaya çalıştı

KOCAELİ - Kocaeli'de iki mahallenin gençleri arasında bir kaç gündür devam eden kavgalar sebebiyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri toplanan kalabalığı anonslar ile dağıtmaya çalıştı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesi'nin gençleri arasında bir kaç gün önce kavga çıktı. Bu akşamda gerginlik üst seviyeye çıkınca, bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yaşanan gerginlik polisin araya girmesiyle son buldu. Toplanan kalabalığı ise polis ekipleri anonslar yaparak dağıtmaya çalıştı.

Polis, mahallede nöbet tutarken, kalabalık bir süre bekledikten sonra dağıldı.

İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti
İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti
İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti
İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki mahalle arasındaki gerginliğe çevik kuvvet müdahale etti - Son Dakika


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