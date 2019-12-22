İki mahalleyi birbirine bağlayan köprü hizmete açıldı - Son Dakika

Körfez ilçesine Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerine inşa edilen köprü, vatandaşların hizmetine sunuldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak projeleri hayata geçiriyor. Bu doğrultuda Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan köprü yenilendi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen köprü ile bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım konforu arttırılmış oldu.



Proje çalışmaları kapsamında dere yatağının taban kısmına ıslah betonu atıldı. Derenin iki yakasına taş duvar inşa edildi. Köprü kenar ayaklarının beton arma imalatı gerçekleştirildi. Köprünün ve derenin yan taraflarına, yaya ve oto korkuluk imalatları yapıldı. Proje çalışmalarında köprü ayakları üzerine 11 adet kiriş yerleştirildi. Eskisine göre daha modern bir görünüme sahip olan köprü, 33 metre uzunluğa ve 11 metre genişlikte vatandaşlara hizmet vermeye başladı.



Dar dere yatağının genişlemesi için yapılan çalışmalar kapsamında, dere üzerinde bulunan eski köprü yıkılarak yenisi inşa edildi. Köprünün bulunduğu dere yatağı genişletilerek 32,5 metreye çıkarıldı. Dere yatağı genişletmesinde bölgede oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önlenmesi hedefleniyor. - KOCAELİ