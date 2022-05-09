İki metreden beton zemine çakıldı - Son Dakika
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İki metreden beton zemine çakıldı

09.05.2022 21:47
İki metreden beton zemine çakıldı

Malatya'da özel bir bakım merkezinde merdiven boşluğundan beton zemine düşen şahıs ağır yaralandı.

Malatya'da özel bir bakım merkezinde merdiven boşluğundan beton zemine düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Mullakasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cömertoğlu Caddesi üzerinde bulunan özel bir bakım merkezinde kalan 61 yaşındaki D.T. yaklaşık iki metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Kafası üstü beton zemine düşen D.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.T. burada ameliyata alındı. D.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki metreden beton zemine çakıldı - Son Dakika


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