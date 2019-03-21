İki Metreyi Aşan Karla Dört Gündür Mücadele Ediyorlar - Ağrı

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde yılın 6 ayı kış şartlarının hakim olduğu yüksek rakımlı köylerde özel idare ekiplerinin yer yer 2 metreyi aşan karla mücadele çalışması devam ediyor.
Son yağan karla birlikte kapanan yolları açmak için harekete geçen Doğubayazıt İlçe Özel İdare ekipleri, ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki dağ köyleri ve mezra yollarında karla mücadele çalışması başlattı.
Dört gün boyunca iş makineleriyle bölgede kalan ekipler, ilk aşamada 20 köyde başlatılan çalışmaları, yüksek rakımı nedeniyle kar ve tipinin eksik olmadığı 2 bin 200 rakımlı Eskisu, Aktarla, Bezirhane
, Sarıbıyık, Örmeli köyleri ile Samanlı ve Çay
mezralarında aralıksız sürdürüyor.
İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 gün önce son yağışların ardından başladıkları karla mücadele çalışmalarına, Balık Gölü
köy grup yollarında devam ettiklerini söyledi.
Mart ayında olmalarına rağmen bölgede kar kalınlığının 2 metreyi aştığını anlatan Bayram, şöyle konuştu:
"Şu anda Balık Gölü grubunda bulunuyoruz. Bu grupta toplamda 20 köyümüz var. Doğubayazıt ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan bu köylerde kış şartları hala sürüyor. Bu bölgede sürekli acil hastalar oluyor. Hem onların yaşamını kolaylaştırmak hem de acil ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden bu yolları açmak zorundayız. Bir çoğunun da açtık. Sizinde gördüğünüz gibi mart ayında olmamıza rağmen yer yer 2 metreyi aşan karla 4 gündür mücadelemiz sürüyor."